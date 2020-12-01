Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının mağduriyeti giderilsin

01 Aralık 2020 Salı, 17:25

Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları Platformu üyesi hemşire Cansel Kaçmaz’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ülkemizde birinci dalganın ikinci zirvesini yaşadığımız bu günlerde en ağır yükü sağlık çalışanları üstleniyor.

İnsanların en güvende hissettikleri huzurlu ve rahat olabileceği yer kendi evleri ve ailelerinin yanıdır.

Ancak Kamu Dışı Aile Hekimliği Çalışanları yer değiştirme hakları olmadığı için aile bütünlüğü bozulmuş çalışanlardır.

Eşi çocuğu farklı şehirlerde olan Kamu Dışı Aile Hekimliği Çalışanı hastalandığında veya eşi çocuğu hastalandığında ne olacak endişesi ile psikolojik baskı altında çalışmaya devam etmektedirler.

Covid -19 hastalığının meslek hastalığı olmasını konusunda çalışmaların yapıldığı şu günlerde Kamu Dışı Aile hekimliği Çalışanları hastalığa yakalanıp uzun süren bir tedavi süreci olması ve 180 gün üzeri rapor alması durumunda sözleşmesi fesh oluyor.

Sağlık çalışanı işsiz kalma korkusu yaşıyor. Bu korku ve endişeyle yine psikolojik baskı altında çalışmaya devam ediyor.

Ayrıca izinlerin kaldırıldığı istifaların durdurulduğu bu dönemde kamu dışı aile Hekimliği çalışanı askere gidecek olursa sözleşmesi fesh ediliyor. Askerlik dönüşü işsiz kalmış oluyor.

Kamu Dışı Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı Hemşire Ebe Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenleri maalesef iş güvencesi olmadan maliye bakanlığından maaşını alıp sağlık bakanlığı adına tek bir özlük hakkı olmadan ve maalesef Covid-19 ile en önde savaşan sağlık ordusudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek 2021 yılını tüm dünyada Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan etti. Sayın Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarının yükseltilmesini amaçladıklarını vurguladığı bu dönemde Kamu Dışı Aile Hekimliği Çalışanlarına da sahip çıkıp mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir."