Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun ‘Selim Alan’ kararı

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen yıl nisan ayında istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından Alan, “Reis noktayı koydu. Durmak yok yola devam. Emrindeyiz Sayın Bakanım” mesajını paylaştı. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Dursun Küçük ise belediye başkanının paylaşımına yaptığı yorumda, “Merkez yönetimi temsil eden bakanın yerel yönetim üzerinde ast üst ilişkisi olması sebepli ve olası bir hukuki inceleme soruşturma izni verecek kişi olması sebepli, paylaşım hatalıdır” dedi.

Bunun üzerine Alan, avukat Küçük’ün hesabını hem kişisel hem de belediyenin sosyal medya hesabından engelledi. Küçük, konuyu idare mahkemesine, CİMER’e ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na taşıdı. CİMER’e başvurusu üzerine belediye hesabındaki engel 2.5 ay sonra kalktı. Ancak belediye başkanı Alan, kendi hesabından yaptığı engellemeyi kaldırmadı.

TAHAMMÜL GÖSTERİLMELİ

Konuyu görüşen Kamu Görevlileri Etik Kurulu, belediye hesabından engellemenin kalkması nedeniyle “karar verilmesine yer olmadığını” kararlaştırdı. Karar oyçokluğu ile alındı. İki üye, Alan hakında “etik ihlal kararı” verilmesi gerektiğini belirterek muhalafet şerhi koydu.

Şerhte “Kamuya mal olmuş kişilerin eleştiriye tahammülleri gerekliliktir. Erişim engeli konan kişinin ifade özgürlüğü, haber alma ve kanaatleri yayma hakları ihlal edilmiştir” değerlendirmesi yapıldı.