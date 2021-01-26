Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun ‘Selim Alan’ kararı
Eleştirel yorum yapan Dursun Küçük’ü sosyal medya hesabından engelleyen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan için verilen karara şerh koyan Kamu Etik Kurulu üyeleri “özgürlük” dersi verdi. Şerhte, “Kişisel açılan bir hesaptan kamuyu ilgilendiren bir paylaşımın yapılması durumunda artık bu kişisel hesabı kamusal bir hesap olarak değerlendirmek gerekir. Kişinin ifade özgürlüğü, haber alma kanaatleri yayma hakları ihlal edilmiştir” denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen yıl nisan ayında istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından Alan, “Reis noktayı koydu. Durmak yok yola devam. Emrindeyiz Sayın Bakanım” mesajını paylaştı. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Dursun Küçük ise belediye başkanının paylaşımına yaptığı yorumda, “Merkez yönetimi temsil eden bakanın yerel yönetim üzerinde ast üst ilişkisi olması sebepli ve olası bir hukuki inceleme soruşturma izni verecek kişi olması sebepli, paylaşım hatalıdır” dedi.
Bunun üzerine Alan, avukat Küçük’ün hesabını hem kişisel hem de belediyenin sosyal medya hesabından engelledi. Küçük, konuyu idare mahkemesine, CİMER’e ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na taşıdı. CİMER’e başvurusu üzerine belediye hesabındaki engel 2.5 ay sonra kalktı. Ancak belediye başkanı Alan, kendi hesabından yaptığı engellemeyi kaldırmadı.
TAHAMMÜL GÖSTERİLMELİ
Konuyu görüşen Kamu Görevlileri Etik Kurulu, belediye hesabından engellemenin kalkması nedeniyle “karar verilmesine yer olmadığını” kararlaştırdı. Karar oyçokluğu ile alındı. İki üye, Alan hakında “etik ihlal kararı” verilmesi gerektiğini belirterek muhalafet şerhi koydu.
Şerhte “Kamuya mal olmuş kişilerin eleştiriye tahammülleri gerekliliktir. Erişim engeli konan kişinin ifade özgürlüğü, haber alma ve kanaatleri yayma hakları ihlal edilmiştir” değerlendirmesi yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- 'Kritik davalar yeniden gündeme gelecek'
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Bilim Kurulu üyesinden kritik 'aşı' uyarısı
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- 'Kritik davalar yeniden gündeme gelecek'
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- MHP'den Türkeş'e sert 'azgın milliyetçilik' yanıtı
- Bilim Kurulu üyesinden kritik 'aşı' uyarısı