Kamu görevlileri rüşvetten tutuklandı

08 Eylül 2020 Salı, 10:07

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde ikamet eden vatandaşların işgal etmiş oldukları hazine arazisi için geriye dönük 5-10 yıllık ecri misil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak para karşılığı vatandaşın adına tapulaştırma işlemi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin iki ay süren soruşturması kapsamında 3'ü kamu görevlisi 4 kişinin "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikisi kamu görevlisi 3 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.