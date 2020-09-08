Kamu görevlileri rüşvetten tutuklandı
Mersin'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.
Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde ikamet eden vatandaşların işgal etmiş oldukları hazine arazisi için geriye dönük 5-10 yıllık ecri misil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak para karşılığı vatandaşın adına tapulaştırma işlemi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin iki ay süren soruşturması kapsamında 3'ü kamu görevlisi 4 kişinin "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarını işledikleri tespit edildi.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikisi kamu görevlisi 3 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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