Kamuda ‘normalleşme’

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Büro Emekçileri Sendikası (BES), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, hamilelik ve emzirme döneminde bulunan kadın çalışanlar açısından riskin devam ettiğine işaret eden BES, yine kamu binalarında mevcut haliyle engelli çalışanlar için yapılan fiziki, sosyal alan düzenlemelerinin yetersizliği dikkate alındığında, engelli kamu çalışanlarının işe gidiş gelişlerde ve çalışma alanlarında daha fazla virüs riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı. BES, 1 Haziran’da normal mesainin başladığını ancak okulların kapalı olması nedeniyle kamu çalışanlarının yeniden çocuk bakım sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Çözüm için ise dönüşümlü ebeveyn izninin uygulanmasını istedi. BES, kamuda hizmet binalarının fiziki koşulları ve başvuru yoğunluğu göz önüne alındığında hizmet birimlerinde gerekli fiziksel mesafenin sağlanamayacağını dile getirdi. Bu durumun virüs yayılımını kolaylaştıracağını belirten BES, taleplerini şöyle sıraladı:

“Kalabalık ortamların oluşmasını önlemek için dönüşümlü çalışma devam ettirilsin. İhtiyacı karşılayacak asgari seviyede personel bulundurulsun. Halen risk altında bulunan engelli kamu çalışanları ile hamile ve süt izni kullanan kadın çalışanlar idari izinli sayılsın. Okulların tatil olması nedeniyle dönüşümlü ebeveyn izni uygulansın.”

Memur-Sen de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, aynı talepleri dile getirdi.