Kan donduran itiraflar: 13 cinayet, 50 tecavüz, 120 soygun
Vietnam gazisi olan ve oto tamirciliği yapan DeAngelo’nun öldürdüğü kişilerin yaşları 12 ile 41 arasında değişiyor. Joseph DeAngelo’nun bu kişileri öldürdükten sonra para, mücevher ve kimlik kartlarını çaldığı belirtiliyor.
ABD’de “Golden State (Altın Eyalet) Katili” adıyla anılan ve 40 yıllık soruşturmanın ardından iki yıl önce yakalanan Joseph DeAngelo (74) adlı eski polis, 13 cinayet işlediğini kabul etti.
50’den fazla kişiye tecavüz ve 120’den fazla soygundan da sorumlu tutulan DeAngelo’nun savcılıkla anlaşmaya vardığı ve idam cezasına çarptırılmaması koşuluyla tüm suçlamaları kabul ettiği belirtiliyor.
DeAngelo’nun 1970’li ve 80’li yıllarda işlediği suçlar nedeniyle ağustosta ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
BBC Türkçe’deki habere göre kendisine atfedilen suçları işlediği sırada Kaliforniya’da polis olan DeAngelo, Nisan 2018’de bir soyağacı sitesinde DNA’sının eşleşmesiyle yakalanmıştı.
DeAngelo’nun tüm suçlamaları kabul ettiği dünkü duruşma, mağdurların ve ailelerin de katılabilmesi için Sacramento Üniversitesi’nin 2 bin kişilik balo salonunda yapıldı.
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