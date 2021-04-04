Kanada'da gizemli beyin hastalığı

04 Nisan 2021 Pazar, 00:00

Kanada Halk Sağlığı yetkilileri 2015 yılından bu yana en az 43 kişide bilinmeyen bir hastalığın tespit edildiğini açıkladı.

Hastalardan 5'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hastalığın semptomları arasında halüsinasyon, kas erimesi, spazm ve diş gıcırdaması olduğu açıklandı.

Doktorların 43 vakayı bir yılı aşkın süredir takip ettiği ancak haberin basına sızması üzerine kamuya duyrulduğu belirtiliyor. Kanada basınına sızan belgede doktorların ölümcül beyin hastalığına benzer semptomlar gösteren kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı kaydedildi.

Uzmanlar hastalığın nedeninin genetik olmayabileceğine dikkat çekti. Su, yiyecek ya da havadan bir şeyin hastalığa neden olmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: NTV