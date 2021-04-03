Satışı durduruldu: Kanada'dan maske kararı!
Kanada’da yetkililer, grafen içeren maskelerin satışını durdurdu.
Kanada Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada grafen içeren maskelerin, oluşturabileceği sağlık riskleri nedeniyle dağıtımının, üretiminin ve ithalatının durdurulması istendi.
Hindustan Times’ın haberine göre, Grafen içeren maskeler üzerinde araştırma yürüten yetkililer ilk değerlendirmelere göre solunan grafen parçacıklarının akciğer toksisitesine neden olabileceğini belirledi.
Piyasaya sürülen grafenli maskelerin “antiviral” ve “antibakteriyel” özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor.
Nanoteknoloji ile üretilen maskelerin Kanada ve Hindistan’da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.
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