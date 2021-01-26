Kanada'da kumarhaneler zinciri sahibi ve eşi, Covid-19 aşısı olabilmek için kendilerini motel çalışanı olarak tanıttı

26 Ocak 2021 Salı, 10:48

Getty Images Yukon bölgesinde çok az sayıda yerleşim yeri bulunuyor.

Kanada'da, değeri 2 milyar dolar olan bir kumarhaneler zinciri sahibinin, Covid-19 aşısı yaptırabilmek için 2.400 kilometre uzaklıktaki ücra bir kasabaya gidip kendisi ve eşini motel çalışanı olarak gösterdiği ortaya çıktı.

Kanada makamlarını yanıltmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Great Canadian Gaming'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Rod Baker istifa etti.

Alaska sınırında, Kanada yerlilerinin yaşadığı 93 nüfuslu Beaver Creek kasabasında, geçen hafta bölgede yeni açılan bir motelde işe başladıklarını söyleyerek aşılarını yaptırdığı öne sürülen çift, aşıdan hemen sonra havaalanına gitmek isteyince şüphe uyandırdı.

Çiftin Beaver Creek'in bağlı olduğu Yukon'da nüfusun az olması nedeniyle aşılama oranının yüksek olduğu ve 55 yaşındaki Rod Baker ve 32 yaşındaki eşi Ekaterina Baker'ın bu nedenle burayı tercih ettikleri belirtiliyor.

'BÖYLE BİR BENCİL BİR DAVRANIŞI TAHMİN EDEMEZDİK'

Yukon Toplum Hizmetleri Bakanı John Streicker, "Bu bencil davranışları çok rahatsız edici. Herhangi bir kişinin insanları aldatmak için böyle bir yola başvurabileceğini düşünemezdik" dedi.

Bölgenin yerli topluluğunun lideri Angela Demit de Facebook sayfasında "Aşı sırasını aşmak için yaşlılarımızı ve risk grubundaki insanlarımızı tehlikeye atan bu kişilerin davranışı çok kaygı verici" diye yazdı.

Çifte Vancouver'a dönüşlerinde 14 günlük karantina kurallarını ihlal ettikleri için de para cezası kesildi.