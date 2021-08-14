Kanada'dan göçmen açıklaması: Kaç kişi alıyor, kimleri alıyor ve daha da önemlisi Kanadalılar bu işe ne diyor?

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:39

Başbakan Justin Trudeau'nun hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Afganistan'daki durum kötüleşmeye devam ederken ve Afganlar Taliban tarafından tehdit edilmeye ve evlerinden kaçmaya zorlanırken göç programımızı genişletiyoruz. 20 bin savunmasız Afgan'ı kabul edecek ve bu alandaki işlemleri hızlandıracağız."

"Kanada'nın Afganistan'daki çabalarına katkıda bulunan Afganları kabul etmeye devam edeceğiz. Kadın liderler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, zulme uğrayan dini azınlıklar, LGBTİ bireyler ve önceden kabul edilmiş tercümanların aile üyeleri de dahil olmak üzere özellikle savunmasız gruplara odaklanan özel bir program sunacağız."

KANADALILAR RAHATSIZ

Kanada tarafından kabul edilecek göçmen sayısının oldukça az olması ve göçmenlerin, ülkeye en rahat uyum sağlayabilecek azınlık gruplarından seçilecek olmalarına rağmen, Kanadalıların önemli bir kısmının bu karardan memnun olmadıkları görülüyor.

İşte, o yorumlardan bazıları:

Richard Papa: Sana oy vermeyeceğim ve ailemdeki diğer kişiler de.

Cameron Laface: Fikir güzel ama dürüst olmak gerekirse başkalarına yardım edecek durumda değiliz.

Tiffany Kirsten Calahesin: Kalıcı ya da geçici bir evim bile yok. Şu anda ailemle evsizim.

Deanna Hein Maloney: Tamam… ama bir konut krizinin ortasındayız! 30 bin kişiye daha bedava barınma sunma ve onların yaşam masraflarını karşılamayı teklif ediyorsunuz… Peki ya burada doğup büyüyen evsiz Kanadalılar!

Simone Deveau: Trudeau ve tüm Liberaller, Kanada ve Kanadalıları ilk sıraya koymaları gerektiğini asla anlamadılar. "Küresel" fantezilere olan bağımlılıkları, Kanada'yı riske atmaya devam edecek.

Francis Pirraaq Ajaruaq: Milyonlarca evsiz Kanadalıya yardım etmek varken neden daha fazla mülteciye yardım edesiniz ki?

Willie Charlton: Önce yaşlılara yardım edin, bu ülkeyi onlar kurdular. Asgari ücret bile almıyorlar.

Christina Brown: Önce bu ülkedeki insanlara yardım edin!! Biz de önemliyiz!!

John Aditajs: Bunu yaparken onlara oy kartını da imzalatmayı unutmayın. Onlara ayda en az 2000 dolar ödeyin, Kanadalı yaşlılar zar zor geçinirken onlara ücretsiz konut ve sağlık hizmeti verin.

Morgana White: Peki ya temiz içme suyuna ihtiyacı olan yerliler? Söz vermiştiniz!

Victoria Nontell: Ülkemize daha fazla insanın girmesine izin vermeden önce Kanadalılara iyi bakın!!

Rhonda Apples: KANADA'da temiz içme suyuna erişim için mücadele eden Yerli halk ne olacak?