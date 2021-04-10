Kanal 7 ekranlarında skandal görüntüler

10 Nisan 2021 Cumartesi, 15:11

Dün akşam Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve Kanal 7 yapımı olduğu öğrenilen 86 dakikalık televizyon filmi "Neylerse Güzel Eyler" isimli filmin 20.55-21.05 dk/sn aralığında küçük bir yavru köpeğe tekme atılmasın gösteren sahne yayınlandı. Tepki çeken görüntü sosyal medyada da eleştiri konusu olurken, HAYKURDER de açıklama yaparak yetkilileri göreve davet etti. HAYKURDER'in açıklaması şöyle:

"Alçaklığın hiçbir sınırı kalmadı memlekette! Kanal 7 yapımı olan 'Neylerse Güzel Eyler' de yapımın 20.55 - 21.05 dk/sn aralığına ait bu sahne... Defalarca izledik. Defalarca yavaşlattık, yakınlaştık, görüntü netledik! 'Yapılan haksızlıkların kimsenin yanına kalmadığını etkili hikaye ile anlatan bir film' olarak tanıtılıyor sinopsiste... Kanal 7 yönetimine soruyoruz! Nerede bu yavru şimdi? Ne durumda? RTÜK, HAYDİ, DKMP bunları görmüyor musunuz siz? Bu yapım 25 Ağustos 2014'den bu yana yayında!"