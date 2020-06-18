Kanal D'den tepki çeken "gay" sansürü

18 Haziran 2020 Perşembe, 10:25

Başrolünde Ezgi Mola’nın oynadığı “Kocan Kadar Konuş” filmindeki bir sahnede geçen “gay” ifadesi Kanal D tarafından sansürlendi.

Bu akşam saat 22.00’de Kanal D ekranlarına gelen filmde “ben gay’im” ve “o aileye içgeysi giderim” ifadelerinin sansürlendiği anlaşıldı.

Bu durum filmi izleyen sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti! Kanal D'nin sansürüne izleyiciler "Ne gerek vardı bu kadar mı homofobiksiniz" diyerek tepki gösterdi.

