Kanal D'den tepki çeken "gay" sansürü
Başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Kocan Kadar Konuş filmi Kanal D'de yayınlandı. Ancak filmden ziyade filmde yapılan sansür gündem oldu.
Başrolünde Ezgi Mola’nın oynadığı “Kocan Kadar Konuş” filmindeki bir sahnede geçen “gay” ifadesi Kanal D tarafından sansürlendi.
Bu akşam saat 22.00’de Kanal D ekranlarına gelen filmde “ben gay’im” ve “o aileye içgeysi giderim” ifadelerinin sansürlendiği anlaşıldı.
Bu durum filmi izleyen sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti! Kanal D'nin sansürüne izleyiciler "Ne gerek vardı bu kadar mı homofobiksiniz" diyerek tepki gösterdi.
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