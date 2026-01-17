Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi itirafı: 'Skordan çok buna üzüldük'

17.01.2026 19:43:00
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıya Gaziantep FK maçıyla başlıyor. Rams Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesinde Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın genlerine yakışmayan bir mücadele vardı. Skordan çok buna üzüldük. Stadyum atmosferleri, çok tartışılır derecedeydi. Fethiye Stadyumu. Olimpiyat Stadyumu için de söyleyebilirim. Zaman zaman oyun içine girememe sebeplerimizden birydi, tabii ki bu mücadelenizi engellememeli. Sportif anlamda başarılı bir Galatasaray var. Sonuna kadar götürmek için daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var" dedi.

SINGO KADRODA YOK

Okan Buruk, Wilfred Singo'nun sonraki lig maçında kadroda olabileceğini söyledi.

“Singo bugün kadroda yok. Bir sonraki maça mı yetişir yoksa Fatih Karagümrük maçına mı yetişir diye bekliyoruz.”

