Kanal İstanbul projesi İstanbul’un nefesini kesecek
Tartışmalı Kanal İstanbul kapsamında ilk köprünün temel atma töreninin yapıldığı alana yürümek isteyen yurttaşları polis engelledi. Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda toplanan yurttaşlar “Olmayan bir kanalın üstünden geçecek köprünün temeli atılıyor. Kanal projesini oldubittiye getirmenize izin vermeyeceğiz. İstanbul kanal istemiyor” dedi.
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun tartışmalı Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak ilk köprünün temelinin atılacağı saatlerde yaptığı eylem çağrısının ardından dün çok sayıda yurttaş Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi. Alanda erken saatlerden itibaren alınan olağan-üstü polis önlemi dikkat çekti. Yurttaşlar alanda “Kanal’a değil, depreme bütçe”, “Kanal’a hayır, İstanbul’a dokunma”, “Sana Kanal yaptırmayacağız” ve “Marmara ölüyor iktidar hâlâ kanal diyor” sloganlarını attı.
‘MİLLETİN PROJESİ DEĞİL’
Eylemde konuşan Koray Türkay, “Ormana, suya İstanbul’a dokunma. Ormanlar, nehirler sermaye değiller. Tarım alanları yok edilecek. Bu halk, beton mu yiyecek” diye sordu. Rüya Kurtuluş ise “İstanbul’un su havzalarının yok edilmesine hayır. İstanbul’un yeşil alan, oksijen sorunu var. Siz çıkmışsınız ‘doğal alanlarını yok edeceğiz’ diyorsunuz. Bu doğa düşmanlığı nedir? Birkaç insan zengin olsun diye bu kanalda ısrar ediyorlar” dedi. Betül Adatepe de Kanal İstanbul projesinin milletin projesi olmadığını belirterek “Bilime, doğaya, insana, vatana, bu toprağın altındakilere ihanet projesidir. Kanal İstanbul’a hayır diyoruz” diye konuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de “İstanbul’a ihanet ettik diyenler ihanet etmeye devam ediyor. ‘Marmara ölüyorum’ diyor, buna kulak tıkıyorlar” ifadelerini kullandı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek şunları kaydetti: “Halka rağmen bu proje dayatılamaz. Kanal İstanbul’a hep birlikte geçit vermeyeceğiz” diye konuştu. HDP İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm ise “Bu ülkeyi onların sermaye alanına getirmesine Marmara’yı yandaşlara peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul diyoruz” dedi.
‘KATİL PROJE’
Koordinasyon adına basın açıklamasını okuyan Oya Erakıncı, “‘Haziranda kanalın temelini atıyoruz’ yalanını hayata geçirebilmek için tören alanı hazırlıyorlar. Kanal’ın ekolojik bir zararı olmayacak diyorlar. 13 bin 400 hektar orman arazisi yok edilecek, su havzaları zarar görecek, Sazlıdere tamamen yok edilecek. Proje, İstanbul’un nefesini kesecek” dedi. Atılan temelin Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) bağlantı yollarından biri olduğunu söyleyen Erakıncı, “Kanal İstanbul ÇED raporuna göre köprüler inşaat sürecinin 4. aşaması olarak planlanmıştır. Bu köprünün olmayan kanalın üzerinden geçmesi planlanmaktadır. Geçen sene yaz aylarında yap-işlet-devret yöntemiyle 8 milyar liraya Rönesans Holding’e ihale edilen bu yol projesi de daha öncekiler gibi Hazine garantisi kapsamındadır. Eğer yapılırsa devlet her araç geçişi için Rönesans Holding’e halkın cebinden ödeme yapacaktır. KMO, İstanbul’un ve Marmara’nın kuzeyindeki ormanları, tarım alanlarını, yerleşim yerlerini bir bıçak gibi ikiye ayıran ve etrafında yeni yapılaşmalara davetiye çıkaran bir katil projedir” dedi.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
- İstanbul'da 'Kanal İstanbul' protestosu
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- SBK'nin 'büyükbaba'sının kim olduğu ortaya çıktı!
- Kullanılan uçağın ödemesine dair belge talebi
- Kanal İstanbul'un 'paralarını söke söke' alabilirler mi?