Kanal İstanbul projesi İstanbul’un nefesini kesecek

27 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun tartışmalı Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak ilk köprünün temelinin atılacağı saatlerde yaptığı eylem çağrısının ardından dün çok sayıda yurttaş Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi. Alanda erken saatlerden itibaren alınan olağan-üstü polis önlemi dikkat çekti. Yurttaşlar alanda “Kanal’a değil, depreme bütçe”, “Kanal’a hayır, İstanbul’a dokunma”, “Sana Kanal yaptırmayacağız” ve “Marmara ölüyor iktidar hâlâ kanal diyor” sloganlarını attı.



‘MİLLETİN PROJESİ DEĞİL’

Eylemde konuşan Koray Türkay, “Ormana, suya İstanbul’a dokunma. Ormanlar, nehirler sermaye değiller. Tarım alanları yok edilecek. Bu halk, beton mu yiyecek” diye sordu. Rüya Kurtuluş ise “İstanbul’un su havzalarının yok edilmesine hayır. İstanbul’un yeşil alan, oksijen sorunu var. Siz çıkmışsınız ‘doğal alanlarını yok edeceğiz’ diyorsunuz. Bu doğa düşmanlığı nedir? Birkaç insan zengin olsun diye bu kanalda ısrar ediyorlar” dedi. Betül Adatepe de Kanal İstanbul projesinin milletin projesi olmadığını belirterek “Bilime, doğaya, insana, vatana, bu toprağın altındakilere ihanet projesidir. Kanal İstanbul’a hayır diyoruz” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de “İstanbul’a ihanet ettik diyenler ihanet etmeye devam ediyor. ‘Marmara ölüyorum’ diyor, buna kulak tıkıyorlar” ifadelerini kullandı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek şunları kaydetti: “Halka rağmen bu proje dayatılamaz. Kanal İstanbul’a hep birlikte geçit vermeyeceğiz” diye konuştu. HDP İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm ise “Bu ülkeyi onların sermaye alanına getirmesine Marmara’yı yandaşlara peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul diyoruz” dedi.

‘KATİL PROJE’

Koordinasyon adına basın açıklamasını okuyan Oya Erakıncı, “‘Haziranda kanalın temelini atıyoruz’ yalanını hayata geçirebilmek için tören alanı hazırlıyorlar. Kanal’ın ekolojik bir zararı olmayacak diyorlar. 13 bin 400 hektar orman arazisi yok edilecek, su havzaları zarar görecek, Sazlıdere tamamen yok edilecek. Proje, İstanbul’un nefesini kesecek” dedi. Atılan temelin Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) bağlantı yollarından biri olduğunu söyleyen Erakıncı, “Kanal İstanbul ÇED raporuna göre köprüler inşaat sürecinin 4. aşaması olarak planlanmıştır. Bu köprünün olmayan kanalın üzerinden geçmesi planlanmaktadır. Geçen sene yaz aylarında yap-işlet-devret yöntemiyle 8 milyar liraya Rönesans Holding’e ihale edilen bu yol projesi de daha öncekiler gibi Hazine garantisi kapsamındadır. Eğer yapılırsa devlet her araç geçişi için Rönesans Holding’e halkın cebinden ödeme yapacaktır. KMO, İstanbul’un ve Marmara’nın kuzeyindeki ormanları, tarım alanlarını, yerleşim yerlerini bir bıçak gibi ikiye ayıran ve etrafında yeni yapılaşmalara davetiye çıkaran bir katil projedir” dedi.