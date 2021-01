Kansas City ve Tampa Bay konferans finalinde

18 Ocak 2021 Pazartesi, 12:09

NFL’de Kansas City Chiefs ve Tampa Bay Buccaneers aldıkları galibiyet ile konferans finallerine kalan son takımlar oldu.

Amerikan Futbol Ligi NFL’de sabaha karşı oynanan playoff maçlarında Super Bowl için mücadele edecek son dört takım belli oldu. Önceki gün Los Angeles Rams’i mağlup ederek National Football Conference’ında finale kalan Green Bay Packers’ın rakibi New Orleans Saints’i 30-20 mağlup eden Tampa Bay Buccaneers oldu. Saint ve Buccaneers arasında oynanan maçta Tampa Bay’ın oyun kurucusu Tom Brady ve New Orleans’ın oyun kurucusu Drew Beers, NFL tarihinde karşı karşıya gelen ilk 40 yaş üstü oyun kurucular oldu. 2000 yılındaki drafttan bu yana New England Patriots forması giyen Tom Brady, sezon başında transfer olduğu Tampa Bay ile National Fotball Conference’da finale ulaştı. 2002-03 sezonundan bu yana konferans finaline kalamayan Tampa Bay, 18 yıl sonra finale kalmayı başardı. 24 Ocak’ta Green Bay Packers ile karşılaşacak Tampa Bay tarihindeki dördüncü konferans finali maçına çıkarken Tom Brady kariyerinin 14. konferans finalinde mücadele edecek.

American Football Conference Finali’ne kalan son takımı belirleyecek maçta ise Cleveland Browns’ı 22-17 mağlup eden Kansas City Chiefs, konferans finalinde Buffalo Bills’in rakibi oldu. Kansas City Chiefs’in oyun kurucusu Patrick Mahomes maçın üçüncü periyotunda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mahomes aldığı darbe sonrasında ayakta durmakta zorluk çekerken beyin sarsıntısı şüphesiyle maçı tamamlayamadı. Mahames’in durumuna ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı kontrol altında olacağı ifade edildi.

NFL’de Super Bowl’a kalacak takımlar 23-24 Ocak’ta oynanacak maçlarla belli olacak.

23 Ocak 2021 / 23:05: Tam Bay Buccaneers – Green Bay Packers

24 Ocak 2021 / 02:40: Buffalo Bills – Kansas City Chiefs