Kanser atlatan ve testi pozitif çıkan yoğun bakım hemşiresi dinlenirken öldü

28 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Tarsus Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Kadir Salduz’un (38), Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki nöbetinin ardından dinlenme odasında hayatını kaybetmesi, sağlık camiasını yasa boğdu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Doğan, Salduz’un ölümünün, sağlık çalışanlarının uzun süreli çalışma koşulları nedeniyle risk altında olduğunu açıkça gösterdiğini belirterek “Otopsiden kalp krizi sonucu çıksa da bu bizim için sadece kalp krizi değildir. Covid-19’a bağlı kalp krizidir, yani iş kazasıdır” dedi.

Geçmişte lenfoma tedavisi gören ve kanseri atlatan Salduz’un son mesaisine gelmeden önce Covid-19 belirtileri hissettiği ve PCR testinin pozitif çıktığı belirtildi. Mesaisini tamamlayan Salduz, kendini yorgun hissettiğini belirterek hemşire dinlenme odasına çekildi. Salduz burada fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Dr. Doğan, Salduz’un geçmişte lenfoma kanseri tedavisi gördüğünü anımsatarak “Kanser uyumaya geçmiş. Bu durumdaki insanlar normal çalışma yaşamına devam edebilirler. Ama kanser öyküsü olan birini Covid-19 yoğun bakımda çalıştırmak akıl kârı değil” dedi.