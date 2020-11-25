Kanser tedavisi gören Ayyüce, yaşamını yitirdi
Mersin''de sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören, daha önce de birçok kez operasyon geçiren 23 yaşındaki Ayyüce Çınar yaşamını yitirdi. Ayyüce Çınar'ın acı haberi, sosyal medya hesabından ‘Melek oldu…’ notuyla duyuruldu.
Erdemli ilçesinde yaşayan İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle hastaneye gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, başka bir hastaneye sevk edildi.
Tetkiklerden sonra Çınar, nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Hayat enerjisini hiç bırakmayan ve kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldığını belirten Çınar, sağ bacağını kaybetti. Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapi ile birlikte defalarca ameliyat olan Ayyüce Çınar, rahatsızlığının başlamasından itibaren saçlarının dökülmesi ve kaşlarını da kaybetmesi sonrası sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya başladı.
'MELEK OLDU'
Çok sayıda kullanıcı tarafından destek mesajlarının verildiği Ayyüce Çınar, takipçilerine seslendiği videoda, "Günaydın arkadaşlar, birazdan beni ameliyata alacaklar, çok korkuyorum ve çok ağladım, uzun süre aranızda olamam, hepinizden çok dua bekliyorum" ifadelerine yer vermişti. Ayyüce Çınar'ın acı haberi, sosyal medya hesabından ‘Melek oldu...’ notuyla duyuruldu.
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