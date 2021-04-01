Kansere karşı ‘Hayat Güzeldir’ sergisi

Bahçelievler Memorial ve Bahariye Sanat İstanbul işbirliği ile Bahçelievler Memorial Sanat Galerisi’nde 20 sanatçının katılımıyla “Hayat Güzeldir” karma sergisi düzenleniyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00
Kansere karşı ‘Hayat Güzeldir’ sergisi
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Serginin 1-7 Nisan Kanser Haftası’na ve kansere değil, hayata şans vermeyi vurgulamak adına yapıldığı belirtiliyor. Sergi, 1 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Bahçelievler Memorial Sergi Salonu’nda ve eşzamanlı olarak www.bahariyesanat.com adresinden izlenebiliyor.


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