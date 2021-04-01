Kansere karşı ‘Hayat Güzeldir’ sergisi
Bahçelievler Memorial ve Bahariye Sanat İstanbul işbirliği ile Bahçelievler Memorial Sanat Galerisi’nde 20 sanatçının katılımıyla “Hayat Güzeldir” karma sergisi düzenleniyor.
Serginin 1-7 Nisan Kanser Haftası’na ve kansere değil, hayata şans vermeyi vurgulamak adına yapıldığı belirtiliyor. Sergi, 1 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Bahçelievler Memorial Sergi Salonu’nda ve eşzamanlı olarak www.bahariyesanat.com adresinden izlenebiliyor.
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