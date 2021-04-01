Kansere karşı ‘Hayat Güzeldir’ sergisi

01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Serginin 1-7 Nisan Kanser Haftası’na ve kansere değil, hayata şans vermeyi vurgulamak adına yapıldığı belirtiliyor. Sergi, 1 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Bahçelievler Memorial Sergi Salonu’nda ve eşzamanlı olarak www.bahariyesanat.com adresinden izlenebiliyor.