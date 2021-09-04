Kanseri yenen Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy'dan annesine: 'Sen olmasan başaramazdım'

04 Eylül 2021 Cumartesi, 12:37

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’da Volkan Komiser karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenf kanserine (Lenfoma) karşı verdiği mücadeleyi kazanmıştı. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi vermiş, "Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun. Dualarım sizlerle" demişti.

"KALBİM SENİN YANINDA KALDI"

Son olarak Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşan oyuncu "Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem" notunu düştü.

32 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.