Kanseri yenen Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy'dan annesine: 'Sen olmasan başaramazdım'
Lenf kanserini (Lenfoma) yenen Arka Sokaklar dizisi oyuncusu Boğaç Aksoy, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesine "Sen olmasan başaramazdım" sözleriyle teşekkür etti.
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’da Volkan Komiser karakterine hayat veren
Boğaç Aksoy, lenf kanserine (Lenfoma) karşı verdiği mücadeleyi kazanmıştı. Sağlık
durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi vermiş,
"KALBİM SENİN YANINDA KALDI"
Son olarak Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşan oyuncu "Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem" notunu düştü.
32 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.
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