Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy'dan iyi haber
Lenf kanserine yakalandığını öğrendiği için Arka Sokaklar dizisinden ayrılan ve uzun zamandır kanserle mücadele eden oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak "Tedavinin bitişini kutluyoruz" dedi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son kez kemoterapi aldığını duyurmuştu.
Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan komiser rolünü oynayan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalanmıştı. Bir süredir tedavi gören ve kanserle mücadele den genç oyuncudan beklenen haber geldi.
TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Tedavi sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan Aksoy, annesiyle kahve içtiği bir fotoğrafı yayımlayarak tedavisinin tamamlandığını söyledi. Oyuncu, paylaşımında "Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun. Dualarım sizlerle" dedi.
Öte yandan 32 yaşındaki annesinin gençliği de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Güliz İncekara ile "Anne gibi değil aynı abla gibi görünüyor" yorumları yapıldı.
"SON KEMOTERAPİM" DEMİŞTİ
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kemoterapide son seansa girdiğinin müjdesini vermiş ve "Bugün son kemoları alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
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