Lenfoma kanseri ile mücadele eden Arka Sokaklar dizisi oyuncusu Boğaç Aksoy'dan kemoterapi paylaşımı
Bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyuran oyuncu Boğaç Aksoy, "Yalan yok, zorlu bir süreç. Sağlığımız çok kıymetli arkadaşlar bir kez daha değerini bilin. Fırsatınız varken ona iyi bakın ve tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. 3.doz kemoterapi alırken sosyal medya hesabından duygularını diye getiren Aksoy "Yalan yok, zorlu bir süreç" dedi.
'FIRSATINIZ VARKEN SAĞLIĞINIZA İYİ BAKIN VE TADINI ÇIKARIN'
Aksoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hastalığı ve tedavi sürecimi artık sindirdim. İlk kemo alırken beni nasıl bir sürecin beklediğini sadece biliyordum. Yaşanabilecek komplikasyonlardan haberim vardı, fakat nasıl bir his olduğunu bilemediğim için bu bende sebepsiz korku ve huzursuzluk yaratmıştı. Yaşadıkça gördüm ki evet bu bir süreç ve elbet ki geçiyor. Olası komplikasyonların hepsinden azar azar yaşadım ve gördüm ki başa çıkabiliyorum. İnsan bilmediği tanımlayamadığı şeyden korkarmış, süreci bilmekten ziyade sindirmek daha önemliymiş. Şimdi bu anı sizlerle paylaşıyor olabilmem bile benim için çok büyük bir güç. Halsizliğim yorgunluğum bir yandan, sizlerin sevgisi duası diğer hastalara moral olmak ayrı bir yandan...Yalan yok zorlu bir süreç. Her gün yaptığım aktiviteleri tedavideyken yapamıyordum. Araba kullanmayı çok özlemiştim. Hatta yürümek bile lükstü benim için. Kür sonrası kendimde gücü topladığımda o yürüme hissini, araba kullanırken ki mutluluğumu size tarif bile edemem. Böyle bir his yaşamadım çünkü. 30 yıldır sahip olduğunuz ve bir fiil kullandığınız şeyi kaybettiğinizi, sonra tekrar kazandığınızı düşünün. Umarım sizler, bu mutluluğu yaşamak zorunda kalmazsınız. Sağlığımız çok kıymetli arkadaşlar bir kez daha değerini bilin. Fırsatınız varken ona iyi bakın ve tadını çıkarın..."
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