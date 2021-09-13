Kanserle mücadele eden Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: 'Son mücadelemiz başlıyor'
Üç ay önce lenfoma kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Boğaç Aksoy, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. 21 gün hastanede tedavi göreceğini ifade eden ünlü oyuncu, "Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor" şeklinde konuştu.
Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan oyuncu Boğaç Aksoy, lenf kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.
"SON MÜCADELEMİZ BAŞLIYOR"
Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram'dan yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
"Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese..."
"HAYATA KARŞI BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"
Daha önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini belirtip, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
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