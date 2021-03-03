Kanserle savaşı kazanmak için Sağlık Bakanlığı'ndan destek bekliyor

03 Mart 2021 Çarşamba, 14:15

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tuğba Gülçin Erçin, kalçasında ve kolunda başlayan şiddetli ağrılarlar nedeniyle geçen yıl mart ayında hastaneye başvurdu. Erçin'e uzun süren tetikler neticesinde bir teşhis konulamadı. Bu süreçte bir gece uyurken sağ kolu kendiliğinden kırılan Erçin, yeniden başvurduğu hastanede vücudunda kemik tümörü olduğunu öğrendi. Tuğba Gülçin Erçin, Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılan testlerle ise nadir görülen bir kemik kanseri hastalığına yakalandığını öğrendi.

Teşhisin ardından İzmir'de özel bir hastanede 3 ay tedavi olan Erçin, kemoterapi ve radyoterapi gördü. Serçin bu süreçte yaşadıklarını, "3 ay sonunda yapılan tarama sonunda kitlelerin daha da büyüdüğünü ve metastaz yaptığını öğrendim. Aldığımız bu sonuç beni ve ailemi çok üzdü. Doktoruma olan güvenimi yitirdim. İzmir'deki tedavimi sonlandırıp İstanbul'da tedavi görmeye başladım" sözleriyle anlattı.

İstanbul'daki doktorunun akıllı ilaç tedavisine başladığını dile getiren Erçin, "Akıllı ilacın ücreti yüksek oldugu için doktorum Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Ancak Bakanlık, yaptığımız ilaç başvurusunu kemik kanseri olduğum gerekçesiyle reddetti. Bu nedenle ilacı kendi imkanlarımızla karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisine ek olarak fitoterapi ve tamamlayıcı tedaviler de gördüğünü belirten Erçin, yardım talebinde bulunarak "Aldığım tedaviler ailemin maddi olanaklarını zorluyor. Tedavi sürecim iyiye gidiyor. Kanserle savaşım hâlâ devam ediyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'ndan destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.