Kanuni sondaj gemisi Kadıköy açıklarında demirledi
Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi.
Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı.
Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi.
Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.
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