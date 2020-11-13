Kanuni sondaj gemisi Kadıköy açıklarında demirledi

Kanuni Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy açıklarında demirledi.

DHA
13 Kasım 2020 Cuma, 08:46
Kanuni sondaj gemisi Kadıköy açıklarında demirledi
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Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı.

Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi.

Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.


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