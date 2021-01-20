Kanye West, stajyere 500 bin dolarlık dava açtı
Kanye West, sahibi olduğu moda şirketi Yeezy’nin eski stajyerine 500 bin dolarlık ifşa davası açtı.
Rap şarkıcısı ve aynı zamanda tasarımcı olan Kanye West’in moda markası Yeezy, eski stajyerine dava açtı. Los Angeles İlçe Yüksek Mahkemesi’ne geçtiğimiz günlerde yapılan başvuruya göre, West’in şirketi, stajyerden 500 bin dolar tazminat talep ediyor.
NTV'nin aktardığına göre Yeezy, yaz dönemi stajyerlerinden Ryan Inwards’ı, markanın fotoğraflarını izinsiz şekilde Instagram'da yayınlamakla suçluyor.
Ryan Inwards, şirkete girerken 500 bin dolarlık tazminat hükmü içeren bir ifşa etmeme anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, sosyal medyada gizli bilgilerin ifşa edilmesini veya yayılmasını yasaklıyor. Ancak Yeezy, Inwards'ın halka açık olmayan görüntüleri Instagram'da paylaştığını ve birden fazla ihtarname gönderdikten sonra bile bunları kaldırmadığını iddia etti. Inwards’ın Instagram hesabında artık hiç gönderi yok.
Yeezy, Inwards'a sözleşme ihlali davası açtı. Şirket, eski stajyerinin kötü niyetli davrandığını öne sürerek 500 bin dolarlık tazminat ve cezai tazminat talep ediyor.
Ayrıca, Inwards’ın görüntüleri teslim etmesini ve gelecekte benzer gönderilerden men edilmesini zorunlu kılan bir karar talep ediyor.
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