Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sıcak hava balonları, Türk bayraklarıyla havalandı.

DHA
29 Ekim 2020 Perşembe, 08:24
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
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Nevşehir'de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi.

Bayraklarla süslü balonlar, peribacaları, tüf kayalara oyulmuş mekanlar ve yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu.

Balon turuna katılan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.


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