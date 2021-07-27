Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum... Kapalı çarşıda altın fiyatlarında düşüş kaydedildi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.207,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|498,80
|499,00
|494,80
|495,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.287,00
|3.308,00
|3.187,00
|3.207,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|455,00
|459,00
|452,00
|456,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.213,00
|3.233,00
|3.261,00
|3.282,00
|Yarım Ziynet
|1.607,00
|1.607,00
|1.594,00
|1.604,00
|Çeyrek Ziynet
|804,00
|809,00
|797,00
|802,00
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