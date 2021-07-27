Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum... Kapalı çarşıda altın fiyatlarında düşüş kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 12:32
Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarında son durum
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 İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.207,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ
SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)498,80499,00494,80495,00
Cumhuriyet Ata Lira3.287,003.308,003.187,003.207,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)455,00459,00452,00456,00
Lira(Tam) Ziynet3.213,003.233,003.261,003.282,00
Yarım Ziynet1.607,001.607,001.594,001.604,00
Çeyrek Ziynet804,00809,00797,00802,00

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