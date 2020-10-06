Maraş 46 yıl sonra yeniden açılıyor!

06 Ekim 2020 Salı, 17:12

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Anadolu suyunun yeniden KKTC ile buluşması töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar konuştu.



"HERKESİ BU MİLLİ DAVAYA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"

Törende yaptığı konuşmada 46 yıldır kapalı kalan Maraş'ın Perşembe günü açılacağını açıklayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Maraş tartışmasız bir şekilde KKTC sınırları içerisindedir. Rum tarafı barış ve refahı hiçbir zaman istemedi, biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde halkımıza verdiğimiz sözlerden biri de Maraş’ın tekrardan açılması idi. Ve ilk somut adımı atıyoruz, kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe gününden itibaren Kapalı Maraş halkımızın istifadesine sunulacaktır. Maraş’ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC’ye ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR HEP KIBRIS'TAKİ TÜRKLER SABRETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Kapalı Maraş'ın yeniden açılması konusuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Barış Harekatı ardından Maraş da kendi kaderine terk edilmişti. 90'lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi nedeniyle neticeye kavuşturulamamıştır. 2019'da halkımıza verdiğimiz sözlerden birisi Kapalı Maraş'ın açılmasıydı. Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz. Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu güzel gelişme için gerek Sayın Tatar’ı ve tüm Kıbrıs halkını tebrik ediyorum. Kıbrıs Türklerinin adadaki beş asırlık varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların arttığı bir dönemde bu gelişmenin yaşanması da anlamlıdır. Biliyoruz, birçok yerleri de rahatsız edecektir, bugüne kadar hep Kıbrıs’taki Türkler sabretti. Biz sabrettik ve bu sabrın karşılığını ne yazık ki alamadık.

NE OLMUŞTU?

Maraş veya Varoşa Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır.

Annan Planı'na göre kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türk'lerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafında reddedilince, bu gerçekleşmedi.

2019 yılı gelişmeleri





Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yaptıkları ortak açıklamalar doğrultusunda Maraş'ta öncelikle bir envanter çalışması yürütüleceği ve ardından şehrin tekrar turizme açılacağı bildirilmiştir. Envanter çalışmalarında Kıbrıslı ekiplere Türkiye'den gelen uzmanların da yardım etmesi ve ortak yürütülecek bir çalışma sonucunda Maraş'taki taşınır ve taşınmaz mülklerin kayıtlarının tutanak altına alınması kararlaştırılmıştır. Maraş'ın altyapısının yenilenip, çevre düzenlemesi yapılarak yeniden inşa edilip turizme açılmasının maliyeti 10.000.000.000 dolar olarak öngörülmektedir.

2020

46 yıldır kapalı olan Maraş Perşembe günü tekrardan açılıyor.