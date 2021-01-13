Kapalıçarşı'da altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 443,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 719,00 lira, Cumhuriyet altını 2.942,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 443,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- 3 general emekliye sevk edildi
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Neden herkese 'terörist' diyor?
- HDP'li 9 vekil hakkında 'Kobani' fezlekesi
- Aşıda randevu sistemi açıldı!
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
- Organize suç örgütüne baskın kamerada: 6 kişi gözaltında
- Rektörlük binasına arkalarını dönüp türküyle seslendiler
- İstanbullular dikkat! Son iki gün... Kuyruklar oluştu
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
- Kılıçdaroğlu, apartman görevlisi çifti ziyaret etti
- Rekor can kaybı: CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı
- Karısını silahla başından vurdu
- Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
En Çok Okunan Haberler
- Esnaflara 'Süleymancı kıskacı' iddiası
- Emekli askerlerden çağrı
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Şahin ve Türeci’den ikinci tarihi başarı
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- 3 general emekliye sevk edildi
- Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir
- Neden herkese 'terörist' diyor?
- HDP'li 9 vekil hakkında 'Kobani' fezlekesi
- Aşıda randevu sistemi açıldı!