Kapalıçarşı'da altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 443,40 liradan tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2021 Çarşamba, 17:21
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 719,00 lira, Cumhuriyet altını 2.942,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 443,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


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