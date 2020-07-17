Kapanan şirket sayısı yüzde 116 arttı

17 Temmuz 2020 Cuma, 13:57

Haziran ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 179 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 113 kurulan kooperatif sayısı yüzde 200 oranında arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 116.76 kapanan kooperatif sayısı yüzde 350 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,18 oranında artış oldu. Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,34 artış oldu. TOBB açıklamasında şöyle denildi:

2020 yılı Haziran ayında, 2019 Haziran ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 109,34 kurulan kooperatif sayısı yüzde 115,79 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 194,61 oranında artmıştır. 2020 yılı Haziran ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 55,09 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %62,38 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 54 oranında azalış olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9.45 oranında arttı. 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında yüzde 9,45 kurulan kooperatif sayısında yüzde 15,13 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,79 oranında artış gözlenmiştir. 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 4,23 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 17,73 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,27 oranında azalış gözlenmiştir."