Kapatılan dosyayı açıyoruz: Nadira nasıl öldü?

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Kadirova’nın ölümüne ilişkin tüm bilinenleri aktarmaya çalışacağımız yazı dizisi kapsamında, Nadira’nın kısa yaşam hikâyesine, aile fertlerinin ifadelerine, tanık beyanlarına ve Şirin Ünal’ın avukatının sorularımıza yanıtlarına yer vereceğiz. Bu yazı dizisi hazırlanırken şu soru aklımızdan bir an olsun çıkmadı: Nadira’ya ne oldu?

Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, ev hizmetlisi olarak çalıştığı AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde, 23 Eylül akşamı, Ünal’a ait silahtan çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart’ta Kadirova’nın ölümünün intihar olduğuna hüküm getirerek takipsizlik kararı verdi. Ailenin avukatı tarafından takipsizlik kararına yapılan itirazın reddedilmesiyle Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturma bir davaya bile dönüşmeden kapatılmış oldu.

EV İŞÇİSİ GÖÇMEN BİR KADIN

Nadira Kadirova, ya da asıl adıyla Nodıra Kodırova, 1996 yılında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te dünyaya geldi. 4 kardeşten en küçüğü olan Nadira’nın iki kız ve bir de erkek kardeşi vardı.

Ağabeyi Muhammet Ali, Nadira’yı çok sabırlı biri olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Aç kaldığımız günler oldu. Nadira’yla hep sıkıntılarla büyüdük. O kadar zorluk çekmesine ve zor bir hayatı olmasına rağmen bir kere şikâyet etmedi. Hep sabretti kardeşim. Çok masum biriydi.” Özbekistan’da liseye kadar eğitimini tamamlayan Nadira, kuaförlük yapmaya başladı. Nadira’nın ölümünden bir süre önce babası hastalanarak yaşamını yitirmişti. Nadira, Türkiye’de bir döner restoranında çalışan ağabeyine, Türkiye’ye gelerek çalışmak istediğini söyledi. Önce başka bir evde ardından da Şirin Ünal’ın evinde çalışmaya başladı. Nadira, hem Ünal’ın hasta eşine bakıyor hem de evin bazı işlerini yapıyordu.

ÜNİVERSİTEYE GİDECEKTİ

Türkiye’de üniversite okumak isteyen ve bunun için Şirin Ünal’ın evinde çalışıp para biriktiren Kadirova’nın hayalleri vardı. Üniversitenin ardından hostes olmak isteyen Nadira, evlenip Türkiye’de kalmak istiyordu.

Nadira hayata veda etmeden yalnızca 6 gün önce üniversite hayalini gerçekleştirmek için dershaneye gitmek üzere görüşme yapmıştı. Yazışmalara göre 14 Eylül’de dershane müdüründen kurs hakkında bilgi alan Kadirova, 16-17 Eylül günlerinde de dershaneye giderek kayıt konusunda anlaştı. Kadirova ölmeseydi 28 Eylül’de ders başı yapacaktı.

‘HAYATIN LEZZETİNİ TATMAK İSTİYORUM!’

İntihar etmeyi düşünen bir kadın gelecek planları yapar mıydı? Bu sorunun yanıtını net olarak veremiyoruz. Ancak Nadira’nın günlüğünde yazanlar gelecekten hâlâ umudu olduğunu hissettiriyor: “1 Eylül üniversiteye girme günü. Allahım lütfen girebilmem için tüm engelleri kaldır. Üniversiteye girmek, öğrenci olmak, hayatın lezzetini tatmak istiyorum. Artık kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bugüne kadar ne yaptıysam ailem için yaptım, bundan sonra da öyle olacak. Artık bu tarz işlerde daha fazla çalışmak istemiyorum. Ben okuyup büyük adam olacağım söz veriyorum annem. Hepinize ben bakacağım, hepinizi koruyacağım. Çünkü ben kendime güveniyorum. Hostes olmamı istersin ya hostes de olacağım bak gör.”

EMNİYET SORUŞTURMANIN BAŞINDA ‘İNTİHAR’ DEDİ

23 Eylül 2019 günü akşam saatlerinde AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara, Çankaya’da bulunan evinden silah sesi geldi. Ses, Ünal’a ait olan Baretta marka 9 mm’lik silahtan geliyordu. Polisler olay yerine gittiklerinde Nadira Kadirova’yı kanlar içerisinde buldular.

‘İNTİHAR EĞİLİMİ’

Olay günü Emniyet’in kayıtlarına şöyle geçti: “İntihar eden şahıs ikamette kaldığı üst kattaki odasında, ikamet sahiplerinden D.Ü’yü odanın dışına iterek kapıyı kilitledikten sonra intihar etmiştir. Bilgi sahibi Şirin Ünal ifadesinde kendisine ait taşıma ruhsatlı üç adet silahtan birini bulamamaları üzerine evi aradıklarını, akabinde olayın meydana geldiğini beyan etmiştir.” Nitekim; olaydan iki gün sonra, yani soruşturma henüz yeni başlamış, deliler daha tam olarak toplanmamışken Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle deniliyordu:

“Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca müntehirenin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir.” Dikkat çekici olan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün olayın “silahla gerçekleştirilmiş bir intihar” olduğunu açıklamasıydı.

Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ekim günü yayımladığı açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıklıyordu. Yani Emniyet, savcılık soruşturması henüz tamamlanmadan olayın intihar olduğuna kanaat getirmişti bile.

POLİSLERE ‘ŞUNA PARA VERİN DE TAKSİYE BİNSİN’ DEDİ

Gelin şimdi de burada bir parantez açarak Nadira’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova’nın olay gününe ilişkin anlatımına yer verelim: “Şirin Ünal beni aradı. ‘Bizim evde bir silah kayboldu. Onu bulmaya çalışıyoruz. Nadira sana getirmiş olabilir mi o silahı’ diye sordu. Ben de ‘Benim silahla işim olmaz’ dedim. Daha sonra ise ‘Senin psikopat kardeşin silahımı alarak kendisini odaya kilitledi, kapıyı açmıyor’ dedi. Hemen taksiye atlayıp gittim. Evin önünde polis ekipleri vardı. Beni içeri sokmadılar. ‘Kardeşime ne oldu’ diye sorduğum bir polis ‘sol elini kurşun sıyırmış’ dedi. O esnada Şirin Ünal ortaya çıktı ve ‘Psikopat, manyak kendini vurdu’ dedi. Şimdi nerede diye sorduğumda Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığını söylediler. Yanıma cüzdanımı bile almamışım. ‘Param yok’ dedim. Ünal polis ekiplerine dönüp ‘şuna para verin de taksiye binsin’ dedi. Polis çıkarıp 50 TL verdi. O şekilde hastaneye gittim. Nadira ameliyata alınmıştı. Hastaneye vardıktan 20 dakika sonra doktor, ‘Kardeşini kaybettik’ dedi.” Hastane kayıtlarına göre Nadira’nın ölümü gerçekleştiğinde saatler 21.50’yi gösteriyordu.

‘ANNEMİN YÜZÜNE BAKAMAM’

Evde çalışan ‘Hilal’ ismini verdikleri bir diğer Özbek işçi savcılığa verdiği ifadede Nadira’nın olay günü kendisine ‘kendimi öldüreceğim’ dediğini söyledi. ‘Hilal’ ismini kullanan Özbek kadının ifadesinden bir bölüm şöyle: “Silah eğer onda ise vermesini söyledim. Nadira ağlayarak ‘Benim derdimi bilmiyorsun. Annemin, ağabeyimin yüzüne bakamayacağım’ dedi. Ne oldu anlat bana dediğimde, ‘Kimseye anlatmayacağım, kendimi öldüreceğim’ yanıtını verdi.”

‘ÜNAL BENİ TACİZ ETTİ DEDİ’

Bir diğer tanık Nadira’nın arkadaşı Leyla Niyazova’ydı. Niyazova ifadesinde şunları söylüyordu: “22 Eylül’ü 23 Eylül’e bağlayan gece telefonda görüştük. Bir gün odasında yatarken patronu Şirin Ünal’ın odaya gelerek kapıyı kilitlediğini ve arkasından kendisine sarıldığını, kendisinin de ona tepki gösterdiğini söyledi. Olayın ne zaman olduğunu söylemedi ama Ankara’daki evde olduğunu söyledi.”

AİLE AİHM’YE GİDECEK

Ağabeyi Kadirova, “Nadira’nın intihar ettiğine inanıyor musunuz” sorumuz üzerine, “Bu kesinlikle bir cinayet. Çünkü hayat dolu bir kızdı” yanıtı verdi. Aile konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar taşıyarak hukuki mücadelesini sürdürmeyi düşünüyor.