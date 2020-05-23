Kapatılan dosyayı açıyoruz: Nadira nasıl öldü?
Yazı dizimizin 3’üncü bölümünde, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmaya müdahil olan 132 kadın avukattan Kübra Ekmen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Genel Temsilcisi Gülsüm Kav’a söz verdik.
Kadın hakları mücadelesi veren iki kadın da üstüne basa basa
aynı noktayı işaret ediyor: İstanbul Sözleşmesi!
GÜLSÜM KAV: Nadira
dosyasında arkadaşının ifadelerine ve bazı şüpheli beyanlara baktığımızda
korunmaya ihtiyacı olduğu görülüyor. Korunma kanunu etkin uygulanmıyor
ülkemizde. Uygulansaydı Nadira da belki bundan yararlanabilirdi.
KÜBRA EKMEN: İnceleme,
Nadira’nın göçmen bir kadın işçi olması ve olayın AKP’li bir milletvekilinin
evinde meydana gelmesi konularından bağımsız olamaz. Soruşturmanın kapatılma
zamanı, toplumsal tepkinin önünü kesme amaçlı bir hamle.
KİMSESİ OLMAYAN...
“Nadira Kadirova göçmen bir ev işçisiydi. Emeği sömürülen
bir kadındı. Bu ülkede göçmen bir kadın olmanın verdiği dezavantajlara sahipti”
diyerek söze başlıyor avukat Kübra Ekmen.
Kadın avukatlar olarak dosyaya neden dahil olduklarını ise
şu sözlerle anlatıyor: “Bu olayın daha görünür kılınması, bu ve benzeri
olaylarda kadınların yalnız olmadıklarını hissettirmek, kadın dayanışmasına
vurgu yapmak için biz dosyaya müdahil olduk. Biz, Türkiye’de kimsesi olmayan
bir kadını savunmak için, ona sahip çıkmak için bu dosyaya dahil olduk.
Nadira’nın sahipsiz olduğunu düşünüyoruz.
Dosyaya dahil olan kadın avukatlar, Nadira için eylemler
yapan kadınlar olarak bir çaba gösteriyor olsak da Nadira’yla ilgili dosyayı
incelediğimizde delillerin evrensel standartlara uymayan şekilde, özensiz
incelenmiş olduğunu görüyoruz.” Soruşturma sürecindeki incelemenin, Nadira’nın
göçmen bir kadın işçi olması durumundan ve olayın AKP’li bir milletvekilinin
evinde gerçekleşmesi konularından bağımsız olamayacağını ifade eden Ekmen,
dosyaya ilişkin gördüğü eksiklikleri, “Bu duruma maalesef Türkiye’de sık
rastlanıyor. Biz birilerini bir şeyle itham etmektense diyoruz ki, gerçek neyse
o ortaya çıkarılsın. Nadira intihar mı etti, intihara mı sürüklendi yoksa
öldürüldü mü? Bunlarla ilgili teknik olarak eksiklikler var.
Örneğin psikolojik rapor alınmamış. Nadira’nın hayata
tutunma çabasıyla ilgili veriler görüyoruz dosyada. İleriye dönük planlar
yaptığına ilişkin emareler ver. Bunların hiçbiri dikkate alınmamış. Dosyadaki
bulgular, Nadira’nın hayatıyla ilgili yaptığı planlar dikkate alınmış olsaydı
intiharı planlayan bir kadın olmadığı belki de ortaya çıkacaktı” diyerek ifade
ediyor.
TEPKİNİN ÖNÜNÜ KESMEK
Ekmen, dosyanın kapatılması konusunda ise zamanlamaya dikkat
çekiyor. Karantina sürecinde yargıdaki işleyişte değişiklikler olduğunu
hatırlatan Ekmen, “Biz itirazımızı kontrol etmek üzere gittiğimizde adliyede
muhatap bulamadık ve dosyanın aslında bir sulh ceza mahkemesine bile tevdi
edilmediğini öğrenmiştik. Bize, mahkeme kalemleri tarafından dosyanın
muhtemelen karantina sonrasında ele alınacağı söylenmişti.
Ama sonrasında pandemi sürecinde bir cuma günü mesai
bitiminde aniden dosyanın kapatıldığı haberini aldık. Biraz da herkes
evlerindeyken toplumsal tepkinin önünü kesmek için amaçlı bir hamle yapıldığını
düşünüyoruz” ifadelerini kullanıyor.
Şule Çet davasını da hatırlatan Ekmen, “Türkiye’de kadın
cinayetleri başlangıçta intihar olarak değerlendirilmek isteniyor. İhbarı yapan
erkeklerin ihbarına güveniliyor. Maalesef bu durumların üzerine gidildiğinde,
bu genelde kadın mücadelesi sayesinde gerçekleşiyor, altından çoğunlukla
intihar çıkmıyor.
Biz bu konularda yargıya güvenemez hale geldik ve ayrıca bir
mücadele yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Bunun böyle olmaması gerekiyor”
diyor. “Göçmen kadınlar Türkiye’de hem emek hem de cinsel sömürüye maruz
kalabiliyorlar kaldıkları evlerde” diyen Ekmen, İstanbul Sözleşmesi’nin bu
konudaki önemine değiniyor: “İstanbul Sözleşmesi’nde göçmen kadınları koruyan
4. madde var bu; göçmen kadınların durumlarına bakılmaksızın uğradıkları
toplumsal cinsiyete dayalı şiddette sığınma hakkı olduğunu söylüyor.
Fakat bu kâğıt üzerinde kalıyor, uygulanamıyor. Kadınlar
maruz kaldıkları cinsel şiddet ve emek sömürüsü karşısında sessiz kalmak zorunda
kalıyorlar.
‘NADİRA’NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNÜ TAKİP
EDECEĞİZ’
Nadira’nın ölümünü ‘şüpheli bir ölüm’ olarak değerlendiren
Gülsüm Kav “Biz kadınlar olarak bütünüyle kuşkudayız, gerçeğin ortaya
çıkarıldığına ikna değiliz” diyor. Ardından, Türkiye’de şüpheli kadın
ölümlerinde artış görüldüğünü de belirterek şöyle devam ediyor: “Son
raporumuzda da yazdık. ‘Şüpheli ölüm’ konusu bizim için çok önem taşıyor. Bu
konuda sembol olmuş, gerçeği ortaya çıkardığımız davalarımız da var. Nadira’nın
ölümünün diğer şüpheli ölümlerden farkı, onun ekmek parası için buraya gelmiş
olması. Misafirimizdi Nadira, daha fazla dikkat göstermemiz gereken bir
gruptaydı.”
BİR SORUN ALANI
Kav da tıpkı Erkmen gibi Türkiye’deki göçmen kadın işçi
sorununa değiniyor: “Türkiye’deki göçmen kadınlar büyük bir çoğunlukla bakım
işinde çalışıyorlar. Dünya çapında yaşanan bakım krizi, ucuz emek gücü olarak
görülen göçmen kadınlar üzerinden yürütülüyor. Gerek işle ilgili şartları
gerekse kaldıkları yerler açısından felaket örnekler görüyoruz. Sendika ve iş
güvencesi gibi haklardan yararlanamıyor bu kadınlar. O yüzden bu konu başlı
başına bir sorun alanı. Göçmen kadınlar ‘kolay’ hedef olarak görülebiliyor tüm
bu nedenlerle.”
ADALET SAĞLANMADI
Kav “İstanbul Sözleşmesi bize diyor ki, ‘Kadınlara yönelik
suçları önlemek için tedbirler almalısın. Kadınların eşit yaşadığı bir toplum
kurmalısın. Kadınlar olarak biz Türkiye’de erkeklerle eşitlikten uzağız. Göçmen
kadınlar ise çok daha eşitsiz bir muamele görüyor. Sözleşme ayrıca diyor ki;
şartlar ne olursa olsun bir kadın tehdit altındaysa onu korumalısın. Nadira
dosyasında arkadaşının ifadelerine ve bazı şüpheli beyanlara baktığımızda
korunmaya ihtiyacı olduğuna ilişkin beyanlar var. Ama korunma kanunu etkin
uygulanmıyor ülkemizde. Etkin uygulansaydı Nadira da belki bundan
yararlanabilirdi. Sözleşme; bir kadın zarar gördüyse, etkin soruşturma, cezasız
bırakmama, hiç değilse zararın ondan sonra telafisi için yapılacak olan her
şeyi yapmayı söyler. Bütün bunlar bu dosyada gerçekleşmedi. Etkin ceza ver,
adalet sağlansın diyor İstanbul Sözleşmesi. Biz daha soruşturma kısmını
yeterince yapamadığımız için burada onarıcı adaletin sağlanmadığını görüyoruz”
diye anlatıyor. Kav, “Biz platform olarak Nadira’nın şüpheli ölümünü takip
etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktalıyor.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE DİYOR?
İstanbul Sözleşmesi, yalnızca taraf ülkenin vatandaşı olan
kadınları değil göçmen kadınları da kapsıyor. Sözleşmedeki sığınmacı ve göçmen
kadınlar hakkındaki madde şöyle: “Sözleşme, taraf devlet vatandaşı olmayan
kadınlara da koruma sağlamakta ve sığınmacı ve hukuki durumu ne olursa olsun
göçmen kadınlara ilişkin özel düzenlemelere yer vermektedir (m.59, 60, 61). Bu
maddeler, toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım sağlanmasına ilişkin
yükümlülükler içermektedir. Bu gruptaki kadınlar, hukuki durumlarındaki, kendi
ülkelerinden ayrılma gerekçelerindeki ve yaşam koşullarındaki farklılıklara
karşın toplumsal cinsiyete dayalı şiddet fiillerine maruz kalmaya daha açıktırlar,
ayrıca şiddetin aşılmasında da güçlükler ve engellerle karşılaşmaktadırlar.”
İstanbul Sözleşmesi’ne göre yapılması gereken olay yeri inceleme, delil toplamadan başlamak üzere otopsinin ve bütün dosyanın titizlikle hazırlanması gerekirken bunun böyle olduğundan hiç emin değiliz. Şüpheli ölümlerde maalesef ki tecrübe kazanmış bir mücadelemiz var. Yıllar önce Esin Güneş kardeşimizin, Siirt’te kayalıklardan atılmasının ‘intihar’ denilerek kapatıldığı dosyayı biz açtırarak cinayeti kanıtlamıştık. Biz yine gerçeklerin ortaya çıkarılmasının yollarını arayacağız.
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