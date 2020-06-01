Kapatılan elektrik santralları üretim izni için başvurdu
Çevre yatırımlarını yapmadıkları için yılbaşında faaliyetleri durdurulan santrallar, elektrik üretimine yeniden başlamak için kolları sıvadı. Gerekli koşulları sağlayan santralların, yılın ikinci yarısında üretime geçebileceği ifade ediliyor.
Çevre yatırımlarını öngörülen sürede yapmadıkları için 1 Ocak’ta Afşin-Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Çatalağzı termik santralları tamamen, Soma termik santralı da kısmen kapatıldı. Bu santrallardan Kangal, bir ünitesinde “baca gazı arıtma tesisi” bulunduğu için kısa süre sonra elektrik üretimine yeniden başladı.
DİĞER SANTRALLAR NE YAPTI?
Diğer santrallar, faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan çevre yatırımlarıyla ilgili eksikleri gidermek için bazı adımlar attı. Bu santrallardan birkaçını bünyesinde bulunduran şirketin üst düzey yöneticisi, Habentürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, kapatılan tüm santralların, “baca gazı arıtma tesisleri”ni kurduğunu, bulundukları bölgedeki çevre ve şehircilik il müdürlüklerine, “uygunluk belgesi” almak üzere başvuru yaptıklarını söyledi.
Peki, bundan sonra ne olacak? Çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yasada ve ilgili mevzuatta aranan koşulların sağlanıp sağlanmadığına (söz konusu ünitenin kurulup kurulmadığına) bakacak. İllerden “uygun” yönünde bir karar çakırsa, dosyalar Ankara’ya gelecek.
Santral sahipleri, bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na “geçici faaliyet belgesi” için başvuracak. Öngörülen koşulları sağlayan santrallara, 1 yıla kadar “geçici faaliyet belgesi” ile elektrik üretim izni verilebileceği kaydediliyor. Gerekli koşulları sağlayan santralların, yılın ikinci yarısında üretime geçebileceği ifade ediliyor. Santrallar, bu süre içinde çevreyle ilgili “ölçüm ve analiz” sonuçlarını ilgili birimlere iletmeye devam edecek.
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