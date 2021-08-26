Kapıkule'de Avrupa kupası maçı izlediler!

26 Ağustos 2021 Perşembe, 22:15

Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmek için bekleyen gurbetçi vatandaşlar için, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda sahne alan Türk takımlarının rövanş maçlarını dev ekrandan yayınladı. Bin 200 araçlık otoparkta kurulan 36 metrekarelik dev ekrandan tuttukları takımların maçlarını izleyen Türk vatandaşları, bir yandan da çıkış için sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların, çalıştıkları ülkelere dönmek üzere Kapıkule'de oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Edirne Valiliği ikram stantlarıyla gurbetçilerin bekleyişlerini kolaylaştırmaya çalışırken, bu akşam da UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda sahne alan Türk takımlarının rövanş maçlarını Kapıkule'de 1200 araçlık otoparkta kurulan dev ekrandan yayınladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un kazanmak için sahaya çıktığı karşılaşmalar 12 metre uzunluğundaki dev ekrandan yayınlanırken, gurbetçiler de tuttukları takımların formalarıyla destek verdi.

Almanya'ya dönüş için Kapıkule'ye gelen Sedat Kılıç, verilen hizmetten çok memnun olduklarını belirtti. Kılıç, "Eskiden yollarda bekleyip maçların sonucunu öğrenmeye çalışıyorduk. Şimdi burada dev ekranda maç izliyoruz, bir yandan da sıra gelmesini bekliyoruz. Geçen senelere bakarak bu sene hizmet kalitesinin çok arttığını gördüm" dedi.