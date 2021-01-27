Kar geliyor! Meteoroloji saat verdi

27 Ocak 2021 Çarşamba, 08:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm),Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KAR, YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm),Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da sıcaklık 7 derece dolaylarında seyredecek.

Akşam saateriyle birlikte sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak yağmurun yerini karla karışık yağmura gece saatlerinde ise özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına bırakması bekleniyor.

Ankara'da ise yağmurun akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.