Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı yönünde bilgi aldığını ifade ederek, "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı yönünde bilgi aldığını ifade ederek, "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler buzlanma nedeniyle yollarda zor anlar yaşadı.
İŞTE YAVAŞ'IN O PAYLAŞIMI
Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 24, 2020
Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum.
Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim.
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