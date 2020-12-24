Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı

24 Aralık 2020 Perşembe, 17:13

Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı yönünde bilgi aldığını ifade ederek, "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler buzlanma nedeniyle yollarda zor anlar yaşadı.

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