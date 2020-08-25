Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar çıktı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2020 Salı, 14:52
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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.


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