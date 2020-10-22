Karabağ-İran sınırı 27 yıl sonra Azerbaycan kontrolüne geçti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Az?rbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını aktardı.
Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
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