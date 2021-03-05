Karabağ UEFA’nın kararını CAS’a taşıdı

05 Mart 2021 Cuma, 20:35

UEFA, Karabağ Futbol Kulübü Basın Sözcüsü Nurlan İbrahimov’a şahsi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 100 bin avro para cezası verirken İbrahimov’u sportif faaliyetlerden ömür boyu menetti. Karabağ, kararın hukuksuz olduğunu belirterek CAS’a başvurduğunu açıkladı.



Karabağ Futbol Kulübü yaptığı basın açıklamasında, kulübe UEFA tarafından verilen para cezasına ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuru yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, UEFA’nın Karabağ’a, Nurlan İbrahimov’un paylaşımını hızlı bir şekilde kınamadığı ve açıklamanın yeterince sert olmadığını gerekçe göstererek ceza verdiği ifade edildi. Verilen cezada Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun yok sayıldığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı, ‘’ İlgili açıklamalara ilişkin olarak UEFA’nın yargılama yetkisinin olduğu düşünülecek olsa dahi, ülkesellik prensibi doğrultusunda bu yargılamayı yapmaya yetkili kurum UEFA’nın kendi talimatlarında da açıkça belirtildiği üzere; Azerbaycan Futbol Federasyonu’dur. Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun herhangi bir soruşturma başlatmasını beklemeksizin UEFA tarafından ivedilikle bir soruşturma başlatılması açıkça UEFA’nın Türklerin cezalandırılması söz konusu olduğunda kendi talimatlarını dahi göz ardı ederek bir hukuk katliamı yapıldığını gözler önüne sermektedir. ‘’

ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR

Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ve Başakşehir arasından Fransa’da oynanan maçta Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu için UEFA’nın yaptığı açıklamanın yetersiz olduğu hatırlatılırken Romen hakemin ırkçılık ve ayrımcılık yasağına ilişkin 14.maddeden yargılanmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, ‘’ UEFA kendi hakeminin yapmış olduğu açıklamaya ilişkin olarak yalnızca tek cümlelik bir açıklama yaparak her türlü ırkçılığın karşısında olduğunu belirtse de, Karabağ Futbol Kulübü’nün yetersiz gördüğü açıklamalarından daha kısa ve durumun gerektirdiği sertlikte olmamasına rağmen kulübe 100.000 avro ceza verilmesi, UEFA’nın söz konusu Karabağ Futbol Kulübü olduğunda ilk iş gününde soruşturma başlatmasına rağmen kendi hakeminin ırkçı söylemi ile ilgili soruşturmayı çok daha sonra başlatması ve ilgili hakem hakkında ırkçılık ve ayrımcılık yasağına ilişkin olan 14. Maddeden yargılama yapılmayacak olması UEFA’nın çifte standart uyguladığını açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. ‘’ denildi.

KARAR HUKUKA AYKIRI

Karabağ Futbol Kulübü Avukatı Gurur Gaye Günal yaptığı açıklamada verilen kararın hukuksuz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, ‘’ UEFA tarafından Karabağ Futbol Kulübü hakkında uygulanmış 100 bin avroluk para cezasına tarafımızdan UEFA Temyiz Komitesi dahilinde gerekli itirazlar yapıldı. Ancak UEFA, söz konusu cezanın UEFA kurallarında yer alan Objektif Sorumluluk Kriterleri doğrultusunda, yani kusura bakılmaksızın verilen ceza olduğundan bahisle doğru olduğunu iddia etti. UEFA, bu eylemden dolayı kulübün kusurlu olup olmadığına bakmaksızın, paylaşımı yapan kişinin kulüp çalışına olmasıyla ceza verdi. UEFA kriterlerine göre ilk ihlalde saha kapatma ya seyircisiz oynama, ikinci ihlalde ise 50 bin avro para cezası veriliyor. Buna ilişkin olarak aslında kendi kanunlarında ırkçı eylemlerin tekrarı halinde verilen 100 bin avroluk para cezasını uyguladı. Burada bir dizi hukuka aykırılıklar serisi bizim mücadele ettiğimiz hususlar arasında yer alıyor. Biz bu davayı haklılığımızı savunmak amacıyla CAS’a taşıyıp sonuna kadar takipçisi olacağız.





