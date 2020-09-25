Karaburun’a 7 bin 250 kişi aranıyor

25 Eylül 2020 Cuma, 11:24

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yaz aylarında 200 binin üzerindeki nüfusa hizmet vermek durumunda olduklarını hatırlatarak, “Bizim işimiz elbette şikâyet etmek değil, çözüm üretmek ve hizmet etmek. Ben ve tüm ekip arkadaşlarım elimizdeki olanakları sonuna kadar zorlayarak yurttaşlarımıza ve misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ancak Belediyemizin hak ettiğimiz sağlık imkânlarına ve finansal güce ulaşabilmesi adına nüfusumuzu ilk aşamada 18 bine çıkarmamız gerekiyor. Biz bugün itibarıyla zaten 18 binin çok üzerinde, en az 30 bin kişilik yerleşik nüfusumuza hizmet götürüyoruz.” dedi.

“HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

Karaburun’da bu yıl Nisan ayında açılmaya başlayan ikinci konutların büyük çoğunluğunun halen kapanmadığını, pek çok konut sahibinin önümüzdeki kış aylarını Karaburun’da geçireceğini kaydeden Başkan Erdoğan, nüfusun artması halinde ilk aşamada sağlanacak avantajları şöyle sıraladı:

“Nüfusumuzun artması ile kamu kaynaklarından alacağımız genel bütçe vergi gelirleri pay oranımız artacaktır. Ayrıca ilk aşamada nüfusumuzun 18 bine ulaşması ile ilçemizde E2 kategorisinde bulunan ve uzman doktor olmadığı için ihtiyaca cevap vermekte zorlanan mevcut hastanemiz E1 grubuna dönüşecek, hastanemize uzman doktor atanacaktır. Bu göreve seçilirken Karaburun’u ortak akılla ve her hemşehrimizin katkısıyla yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bu çağrımızı yine tüm hemşehrilerimiz adına dile getirirken, daha kaliteli hizmet üretmek adına hakkımız olan bir kaynağı talep ettiğimizi de vurgulamak istiyorum.”