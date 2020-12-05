Karaburun’da acil su tasarrufu çağrısı!
Pandemi nedeniyle yazlıkçıların büyük ölçüde ikâmetlerini sürdürdükleri Karaburun’un su ihtiyacının tamamı, ilçenin farklı noktalarında yer alan 30 su kuyusundan sağlanıyor. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan; eylül, ekim ve kasım aylarında uzun yıllar ortalamasının çok altında yağış alan ilçedeki kuyuların daha derinden su çekmeye başladığına dikkat çekerek, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.
Pandemi etkisiyle bu kışı yazlıklarında geçiren vatandaşların sayısında gözle görünen bir artış olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Oldukça kurak bir sonbahar geçirdik. Meteorolojik verilerden Aralık ayının da bu seyirde devam edeceği anlaşılıyor. Resmi nüfusumuz 10 bin 750 olmasına rağmen, an itibarıyla 30 bine yaklaşan bir nüfusa hizmet veriyoruz. Hem nüfusun artması hem de hijyen ihtiyacı daha fazla su tüketilmesi sonucunu doğuruyor. İlçemizin su ihtiyacını barajlardan değil, 30 adet su kuyusundan karşılıyoruz. Bu kuyuların debilerinde düşüş gözlemlenmekte.” dedi.
“BOZKÖY BARAJI’NDAN SU BEKLİYORUZ”
Devlet Su İşleri tarafından tüm yarımadanın su ihtiyacını karşılaması için inşa edilen 10 milyon metreküp kapasiteli Karareis, 4 milyon metreküp kapasiteli Salman ve 3,7 milyon metreküp kapasiteli Bozköy barajlarının su tutmaya başladığını hatırlatan İlkay Girgin Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu üç barajdan Karareis ve Salman Çeşme ilçe merkezi ile Balıklıova ve Ildır’a içme suyu sağlayacak. Bozköy Barajı ise Karaburun ve mahallelerine içme suyu sağlayacak. Ancak 434 kilometrekarelik sorumluluk sahamızdaki su ihtiyacı için su kuyularına olan ihtiyacımız uzun yıllar devam edecek. Bu nedenle tasarruf bilincimizi yaz–kış demeden en yüksek seviyede tutmamız gerekiyor. Bu dönemde su tüketiminde dikkat çekici bir artış gözlemliyoruz. Tüm hemşehrilerimi hijyen kurallarından taviz vermeden suyumuzu idareli kullanmaya davet ediyorum.”
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