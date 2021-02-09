Karadeniz Bölgesi’nin en uzun kıyı şeridine sahip Ordu’daki Melet Irmağı barınak olacak
Karadeniz Bölgesi’nin en uzun kıyı şeridine sahip Ordu’da balıkçı teknelerinin olduğu yerler barınağa dönüştürülüyor.
Melet projesi kapsamında Melet Irmağı ile deniz arasında bulunan ve harabe durumda olan balıkçı mekanları yapılan projeyle barınak olacak. Yapılacak proje ile bu alan modern bir marinaya dönüştürülerek balıkçılar ve yurttaşların kullanımına sunulacak.
Proje tamamlandığında Ordu’ya yeni bir turizm destinasyonu kazandırılacak. Konu ile ilgili Melet Irmağı Çevresini Güzelleştirme ve Balıkçıları Koruma Derneği üyeleri ile bir toplantı yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Proje hem balıkçılarımızın yüzünü güldürecek hem de Ordu turizmine katkı sağlayan bir merkez haline getirecek. Melet Irmağı üzerinde bulunan ve sayıları 70’i bulan balıkçı kardeşlerimiz için bir çalışmamız var. Projesi hazır. Gelecek hafta mendirek çalışmasına başlayacağız” dedi.
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