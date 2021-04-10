Karadeniz derbisinde gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 18:05
Karadeniz derbisinde gol sesi çıkmadı!
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Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Çaykur Rizespor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Rizespor kalecisi Tarık Çetin'in performansıyla öne çıktığı mücadelede Trabzonspor golü bulamadı. Maçın ikinci devresinde tempo bir hayli düşerken iki takım da birer puana razı oldu. 

Konuk ekipte Vitor Hugo 85. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından son bölümde takımını 10 kişi bıraktı

Alınan bu sonucun ardından Rizespor 36 puana yükselirken, Trabzonspor 58 puana çıktı. Bordo mavililer 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, üst üste 3. beraberliğini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.



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