Karadeniz Ereğli'de oyuncak evi açılıyor.
Karadeniz Ereğli Belediyesi bünyesinde açılması planlanan Oyuncak Evi için çalışmalar hızlandı. Sergilenmek üzere Ankara'dan oyuncaklar teslim alındı.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, hazırlıkları bir süredir devam eden Oyuncak Evi için çalışmaların hızlandığını açıkladı. Oyuncak Evi Projesi’nin koordinatörlüğünü yürüten başkan danışmanları Nergis Bozkurt ve Nart Bozkurt, 2 yıl boyunca sergilenmek üzere Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nden bir grup oyuncağı teslim aldı.
'İLK ADIM'
Bu süreçte bağışlanan ve derlenen oyuncaklarla Oyuncak Evi’nin koleksiyonu giderek büyüyor. İki farklı bölümü bulunan Oyuncak Evi’nin bir yanında daha çok Anadolu’da oynanan eski oyuncakların örnekleri yer alırken, diğer tarafta güncel oyuncaklarla çocukların buluşması sağlanacak ve atölye çalışmaları yapılacak. Düzenlenecek atölyelerde çocukların beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor. Burada oyuncaklar tasarlanacak, üretilecek. Çocukların, mevcut oyuncak sergisine, sorularla, bulmacalarla aktif katılımı sağlanacak. Dedeler ve ninelerle torunlar bir araya getirilerek oyuncak üretmelerinin ortamı yaratılacak. Öykü yazma, seramik yapma, sepet örme, oyuncak tamiri, oyun turnuvaları gibi etkinliklerle Oyuncak Evi yaşayan bir çocuk kültür merkezi olacak. Başkan Posbıyık, “Bunu bir ilk adım olarak kabul ediyoruz. Burası gelişerek büyüyecek bir merkez olarak tasarlandı” dedi.
Video Haberler
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Erdoğan'dan salgın mesajı
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Çinli yetkiliden aşı itirafı! Yeni planı açıkladı
- Peker cephesinden TRT spikeri Dede'ye ağır sözler
- Valilikten, Almanya'ya gönderilen 43 kişi için açıklama
- Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni imajı
- Buket Aydın'dan Ahmet Hakan'a tepki: Şutlanmıştın ya