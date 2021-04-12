Karadeniz Ereğli'de oyuncak evi açılıyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi, 10:23

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, hazırlıkları bir süredir devam eden Oyuncak Evi için çalışmaların hızlandığını açıkladı. Oyuncak Evi Projesi’nin koordinatörlüğünü yürüten başkan danışmanları Nergis Bozkurt ve Nart Bozkurt, 2 yıl boyunca sergilenmek üzere Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nden bir grup oyuncağı teslim aldı.

'İLK ADIM'

Bu süreçte bağışlanan ve derlenen oyuncaklarla Oyuncak Evi’nin koleksiyonu giderek büyüyor. İki farklı bölümü bulunan Oyuncak Evi’nin bir yanında daha çok Anadolu’da oynanan eski oyuncakların örnekleri yer alırken, diğer tarafta güncel oyuncaklarla çocukların buluşması sağlanacak ve atölye çalışmaları yapılacak. Düzenlenecek atölyelerde çocukların beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri hedefleniyor. Burada oyuncaklar tasarlanacak, üretilecek. Çocukların, mevcut oyuncak sergisine, sorularla, bulmacalarla aktif katılımı sağlanacak. Dedeler ve ninelerle torunlar bir araya getirilerek oyuncak üretmelerinin ortamı yaratılacak. Öykü yazma, seramik yapma, sepet örme, oyuncak tamiri, oyun turnuvaları gibi etkinliklerle Oyuncak Evi yaşayan bir çocuk kültür merkezi olacak. Başkan Posbıyık, “Bunu bir ilk adım olarak kabul ediyoruz. Burası gelişerek büyüyecek bir merkez olarak tasarlandı” dedi.