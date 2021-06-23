Karadeniz karıştı: Rusya, İngiliz gemisine ateş açtı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 14:16

Rus askeri gemisi, İngiliz Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'a Karadeniz'deki kara sularını ihlal nedeniyle uyarı ateşi açtı.

Interfax’ın aktardığına göre, İngiliz savaş gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş jetinin kullanıldığı bilgisi de yer aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz savaş gemisinin Rus kara sularından 3 kilometre (2 mil) kadar içeri girdiğini belirtti.

Haberde, İngiliz gemisinin suları terk ettiği bilgisi paylaşıldı.

Rus haber ajansı RIA, olayı şöyle aktardı: