Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı

28 Ocak 2021 Perşembe, 12:04

Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.Bölgede önceki gün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun’un Espiye ilçesinde 21.7 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.

KIŞ GÜNEŞİ

Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi. Samsun’da vatandaşlar parklarda kış güneşinin keyfini çıkardı.

Trabzon’da ise vatandaşlar tarlalarını kazdı, hayvanlarını otlattı.

Bölgede kış mevsiminde etkili olan sıcak havalara uzun yıllardır tanık olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşadıklarını belirtti.

"BAHAR HAVASI ESİYOR"

Trabzonlu İskender Yılmaz, "Havalar çok sıcak. Bugün Trabzon’da 18 dereceyi gösteriyor hava. Geçen yıl bu dönemlerde hava sıcaklıkları 8 derece falandı. Kar vardı, yağmur, soğuk vardı. Şimdi ise bahar havası esiyor. Küresel ısınma ile alakalı bir durum sanırım. Sıcak havaları görenler kendini sokaklara attı. Caddeler sokaklar çok kalabalık insanlar evlerde bunaldılar. Bu mevsimde bu havaları bulmak zor" diye konuştu.

"HAVALAR İYİCE KENDİNİ BOZDU"

Bu yıl kış ayını hiç yaşayamadıklarını belirten Yaşar Tayyar da, "Eskiden bu dönemlerde kar vardı. Bakın kış mevsiminde olmamıza rağmen baharı yaşıyoruz. Havalar iyice kendini bozdu. Ne yağmur var ne soğuk ne de kar yağıyor. Takdir Allah’ın yapacak bir şey yok" dedi.

Vahap Tahir ise, "Havalar çok güzel, sıcak. Geldik burada güneşleniyoruz ama sonumuz hiç iyi değil. Yağmur yağmıyor. Bu havalar peşine kuraklık getirecek" şeklinde konuştu.

ANIZ ATEŞİ TEHLİKESİ

Karadeniz'de son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Kuraklığın etkili olduğu bölgede sıcak hava ile birlikte bağ ve bahçelerde başlatılan temizlik sırasında yakılan anız ateşleri lodosla yayılarak, orman yangınlarına neden oluyor.

Uzmanlar, bölgede yangın riskinin yüksek olduğunu belirterek, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

''İHMAL VE TEDBİRSİZLİK VAR''

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Yöremizdeki yangınlar ekim ayı sonunda başlayıp, kasım ve aralık aylarında yoğunlaşıyor. Nisan ve mayıs ayında yangınlar yoğunlaştıktan sonra sona eriyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangınların çok büyük kısmı insan kaynaklı çıkıyor. İnsan kaynaklı orman yangınlarının da yaklaşık yüzde 60'ını ihmal ve tedbirsizlik oluşturuyor. Bölgemizdeki yangınların çoğu özellikle bağ ve bahçe temizliklerinden kaynaklanmaktadır" dedi.