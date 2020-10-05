Karadeniz’deki ilk gıda bankası Atakum’da açılıyor

05 Ekim 2020 Pazartesi, 12:42









Samsun Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na gönderdiği yazılı mesaj ile Karadeniz’deki ilk gıda bankası AtaMarket Gıda Bankası’nın 29 Ekim’de açılacağını duyurdu. Tam donanımlı bir market olarak yaklaşık 250 metrekarelik kapalı alanda tasarlanan market, Atakum Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğü’ne başvuran ihtiyaç sahibi ailelere verilen AtaKart ile yurttaşlara hizmet verecek. Kartlara, aylık periyotlarla sadece AtaMarket’te kullanılabilen AtaPuan alışveriş bakiyeleri yüklenecek. AtaKart sahibi olup Atakum Belediyesi Gıda Bankası’nın yararlanıcısı olan yurttaşlar, AtaMarket’e gelerek stokta bulunan gıda ve temizlik ürünlerinden alabilecek.





GIDA İSRAFINI ÖNLEYECEK

Atakum Belediyesi Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahiplerine sunulacak ürünlerin tedarik süreci de Türkiye genelinde gıda israfının önlenmesine katkıda bulunacak. Üretim fazlası olan, tüketiminde bir sakınca bulunmayan ancak ambalaj hatası nedeniyle imhaya gönderilen, perakende zincirlerinde son tüketim tarihinin yaklaşması sebebiyle zorunlu olarak raftan indirilen, bağış yoluyla ulaşan tüm gıda ve temizlik ürünleri AtaMarket’in raflarında yer alacak. Atakum Belediyesi’nin paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği, Türkiye’de gıda bankacılığının ulusal organizasyonlarını yürüten Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Gıda Kurtarma Derneği ile de işbirliği yapılacak.

















TÜM HAYIRSEVERLERE AÇIK

AtaMarket için Türkiye ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan tüm hayırseverler, her türlü gıda ve temizlik maddesi ile nakdi bağışta bulunabilecek. Hayırseverler, şahıs ya da kurum olarak AtaMarket Gıda Bankası’na yaptıkları bağış bedelinin tamamını, Gıda Bankacılığı’nı Destekleme Faaliyetleri kapsamında vergiden düşebilecek.





6 AYDA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

AtaMarket’in kuruluş süreci, Covid-19 salgınının ilk günlerine dayanıyor. 65 yaş ve üzeri yurttaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, belli günler uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bazı işyerlerinin kapatılması sonucu zor günler yaşamaya başlayan yurttaşların bulunması nedeniyle Atakum Belediye Başkanı Deveci, Samsunlu hayırseverlere seslenmiş ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir dayanışma köprüsü kuracağını açıklamıştı. Bu süreçte, Atakum’da 10 binden fazla haneye gıda kolileri ulaştırılırken, dayanışmayı kalıcı hale getireceklerini belirten Başkan Deveci, Atakum Belediyesi’nin Samsun’da gıda bankası kuracağını duyurmuştu. Proje haline getirilen gıda bankası, 6 ay içinde gerçeğe dönüştü.



Atakum’da, Yenimahalle Mahallesi’nde, ulaşımın kolay olması için merkezi konumda kurulan AtaMarket, tramvay hattının geçtiği İsmet İnönü Bulvarı ile otobüs ve dolmuş güzergahı olan Atatürk Bulvarı’nın tam ortasında yer alıyor.



