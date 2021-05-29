Karagül, Dilipak'a karşı: Şimdi de Taksim Camii'ne çamur atmaya başlamış

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Taksim'deki cami, dinci medya içerisinde iktidara yakınlığıyla bilinen iki ismi karşı karşıya getirdi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili haberde geçen "camide diğer semavi dinler için de ibadet alanlarının bulunduğuna dair" cümleye dikkat çekip "Bu ne anlama geliyor?" diye yazdı.

Dilipak'ın paylaşımına Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül tepki gösterdi. Dilipak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de Taksim Camii'ne çamur atmaya başlamış... Hem de bir yalan haber üzerinden. BAE, Dubai, Bin Zayed ekseninde bir konumlanma işaretleri alıyorum."

İşte iki ismin paylaşımları:











