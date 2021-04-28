Karagümrük-Antalya berabere!
Karagümrük, FT Antalyaspor’u Bursa’da konuk ederken maç 2-2 sona erdi.
Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük, FT Antalyaspor’u Bursa’da konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
52. dakikada kazanılan serbest vuruşta Nuri Şahin topun başına geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutunu kaleci Viviano kontrol etmeyi başardı.
60. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Fredy, direkt kaleyi düşündü. Fredy’nin şutunda kaleci Viviano yine geçit vermedi.
86. dakikada Nuri Şahin’in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Naldo kafayı vurdu. Bu futbolcunun vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
90. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde top son olarak Imeri’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Zukanovic son anda topu çizgiden çıkarmayı başardı.
90+4 dakikada Nuri Şahin’in ceza sahasına gönderdiği topu Fredy kontrol etti. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Amilton, topu filelere göndermeyi başardı. 2-2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx (Roco dk. 46 xx), Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic xx, Serhat xx (Muhammed dk. 73 xx), Biglia xx, Efe Tatlı xx (Castro dk. 63 xx), Bertolacci xx (Aksel Aktaş dk. 86 ?), Ndao xx, Lens xx (Salibur dk. 73 x), Borini xx
Yedekler: Aykut Özer, Mevlüt Erdinç, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Jimmy Durmaz
Teknik Direktör: Francesco Farioli
FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Adem Gülüm xx (Ali İyican dk. 80 ?), Eren Albayrak xx, Nuri Şahin xx, Ufuk Akyol xx, Amilton xx, Fredy xxx, Boza Drole xx (İmeri dk. 40 x), Orgill x
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Serdar Poyraz, Özden, Yener Güner, Mustafa Erdilman, Mert Koç, Fehmi Koç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Lens (dk. 12), Borini (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Fredy (dk. 33 pen.), Amilton (dk. 90+4) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ufuk Akyol, Boffin (Antalyaspor), Bertolacci, Roco, Fatih Kuruçuk, Salibur (Fatih Karagümrük)
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