Karagümrük - Beşiktaş karşı karşıya

Beşiktaş'la Karagümrük karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 15:30
Karagümrük - Beşiktaş karşı karşıya
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Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Fatih Karagümrük:Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech.

Beşiktaş'la Karagümrük karşı karşıya geliyor. Halkalı Atatürk Stadı'ndaki maç seyircisiz oynanıyor.



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