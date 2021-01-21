Karagümrük - Beşiktaş karşı karşıya
Beşiktaş'la Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Aboubakar.
Fatih Karagümrük:Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech.
Beşiktaş'la Karagümrük karşı karşıya geliyor. Halkalı Atatürk Stadı'ndaki maç seyircisiz oynanıyor.
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