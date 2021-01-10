Karagümrük kendine geldi
Fatih Karagümrük:2 - İH. Konyaspor: 1
Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor’u ağırladı. İzmit'teki maçta Karagümrük gülen taraf oldu.
5. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına ilerleyen Shengelia, Balkovec ile girdiği ikili mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı. İttifak Holding Konyaspor’un penaltı beklediğini pozisyonda hakem devam dedi.
15. dakikada Karagümrüklü defans oyuncusu Fatih topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Kravets’in önünde kaldı. Kaleci Emilliano ile karşı karşıya kalan Kravets’un vuruşunu kaleci ayağıyla kurtardı
22. dakikada Karagümrük atağında savunmadan dönen top ceza sahası dışında Biglia’nın önünde kaldı. Kaleyi düşünen Biglia’nın şutu az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Hedenstad topu ceza sahası içindeki Ndiaye’ye gönderdi. Ndiaye’nin içeriye çevirdiği top altı pas üzerinde defansa çarparak kornere çıktı.
35. dakikada Ahmet Çalık’ın ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Cikalleshi’nin vuruşu az farkla dışarı gitti.
66. dakikada Bertolacci Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. 81. dakikada Ndiaye farkı 2'ye çıkardı.
84. dakikada Jevtovic Konyaspor'un golünü attı.
Maç da bu skorla bitti.
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Serkan Tokat xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kamil Çetin xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Fatih Kuruçuk xx, Campi xx, Balkovec xx, Biglia xx, Papa N’diaye xx, Andrea Bertolacci xx Fabio Borini xx, Ndao xx, Mevlüt Erdinç xx
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Sobiech, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Ramazan Civelek, Jimmy Durmaz, Emre Çolak
Teknik Direktör: Atilay Canel
İttifak Holding Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Jevtovic xx, Sitya xx, Hadziahmetovic xx, Oğuz Kağan xx, Milosevic xx, Levan Shengelia xx, Sokol Cikalleshi xx, Artem Kravets xx
Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, Ömer Ali Şahiner, Zymer Bytyqi, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Şener Kaya, Erdon Dacı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
- MEB duyurdu: Yarın tüm okullarda yapılacak
- 22 ülkedeki cumhurbaşkanı maaşıyla karşılaştırıldı
- Ya Cumhur ya 3. yol
- 'Kaftancıoğlu' montajına yanıtını aldı
- MHP'li belediyeden üç market zincirine yasak
- Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: Yeni faiz oranları
- Erman Toroğlu'ndan skandal ırkçı ifadeler
- Ayçiçek yağlarına gelen zamların arkasında kim var?
- SADAT’tan suikast dersi